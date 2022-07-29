"Барселона" вышла на 1-е место по трансферным затратам летом

Теги барселонабавария мюнхенарсенал лондон

"Барселона" вышла на 1-е место по трансферным затратам летом

"Барселона" стала лидером по числу потраченных денег в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, каталонский клуб заплатил за новичков 164 миллиона евро. Второе место занимает "Бавария", потратившая 147,5 миллионов евро. В топ-3 также входит "Арсенал" (141,5). В десятку также вошли: "Челси", "Боруссия" Дортмунд, "Ливерпуль", "Реал", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что этим летом "Барселона" купила полузащитника Рафинью (58 млн евро), защитника Жюля Кунде (50), нападающего Роберта Левандовски (45), а также бесплатно подписала защитника Андреаса Кристенсена и полузащитника Франка Кессье.

Не пропустите: "Барселона" определилась с будущим тер Штегена. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду ответил фанатам, которые против его перехода в "Атлетико"

Роналду ответил фанатам, которые против его перехода в "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов