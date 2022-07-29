"Барселона" вышла на 1-е место по трансферным затратам летом

"Барселона" стала лидером по числу потраченных денег в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, каталонский клуб заплатил за новичков 164 миллиона евро. Второе место занимает "Бавария", потратившая 147,5 миллионов евро. В топ-3 также входит "Арсенал" (141,5). В десятку также вошли: "Челси", "Боруссия" Дортмунд, "Ливерпуль", "Реал", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что этим летом "Барселона" купила полузащитника Рафинью (58 млн евро), защитника Жюля Кунде (50), нападающего Роберта Левандовски (45), а также бесплатно подписала защитника Андреаса Кристенсена и полузащитника Франка Кессье.

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