"Барселона" вышла из борьбы за Рафинью

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"Барселона" вышла из борьбы за Рафинью

Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Лидса" Рафинья Диас не перейдет в "Барселону", сообщает Goal.com.

По сведениям источника, каталонский клуб отказался от приобретения футболиста из-за его высокой стоимости. Англичане требуют за игрока не менее 55 миллионов евро. Таким образом, главным претендентом на бразильца стал "Арсенал".

В минувшем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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