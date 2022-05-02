"Барселона" выиграла Лигу чемпионов по футзалу

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"Барселона" выиграла Лигу чемпионов по футзалу

Фото: твиттер футзальной "Барселоны"/Автор неизвестен

В финальном матче Лиги чемпионов по футзалу "Барселона" разгромила "Спортинг" со счетом 4:0 и стала обладателем трофея.

"Барселона" Испания - "Спортинг" Португалия - 4:0 (2:0)
Голы: Лосано, 16 - 1:0, Пинто, 19 - 2:0, Феррано, 21 - 3:0, Плано, 39 - 4:0

"Барселона" выиграла почетный трофей четвертый раз. По этому показателю каталонский клуб уступает только "Интеру" из испанского Торрехона (5).

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