"Барселона" выделит на трансферы этим летом до 700 миллионов евро

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"Барселона" выделит на трансферы этим летом до 700 миллионов евро

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" готова выделить на трансферы этим летом до 700 миллионов евро, о чем сообщает ESPN.

Источник отмечает, что такую сумму каталонцы хотят получить за счет части будущих доходов от телеправ от Примеры.

Ожидается, что продажа 25-процентной доли принесет до 500 миллионов. Еще 200 миллионов каталонский клуб планирует выручить от продажи доли (до 49,9%) в сфере лицензирования и мерчендайзинга. 

По данным телеканала, на 16 июня каталонцы запланировали экстренное собрание, на которым будут обсуждаться эти вопросы.

Примечательно, что по итогам сезона лимит трат "Барселоны" составляет минус 144 миллионов евро.

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