"Барселона" выбрала лучшего игрока сезона

Фото: твиттер Педри/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Педри признан лучшим игроком команды по итогам сезона, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Хавбек занял первое место по результатам голосования, набрав 30,67 процентов голосов. Вторым стал защитник Рональд Араухо (27,11%), на третьей позиции голкипер Марк-Андре тер Штеген (7,29%).

19-летний Педри в завершившемся сезоне провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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