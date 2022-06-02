"Барселона" выбрала лучшего игрока сезона
Фото: твиттер Педри/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Педри признан лучшим игроком команды по итогам сезона, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Хавбек занял первое место по результатам голосования, набрав 30,67 процентов голосов. Вторым стал защитник Рональд Араухо (27,11%), на третьей позиции голкипер Марк-Андре тер Штеген (7,29%).
19-летний Педри в завершившемся сезоне провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14