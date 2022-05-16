"Барселона" встретилась с агентом Гави: подробности
Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен
Сегодня, в понедельника 16 мая, спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани встретился с агентом Гави Иваном де ла Пеньей, на котором обсуждалось будущее 17-летнего полузащитника, сообщает Хелена Кондрис.
По информации источника, каталонский клуб сделает футболисту последнее предложение о продлении контракта.
Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано до 2027 года, а сумма отступных составит 1 миллиард евро.
Напомним, что нынешний контракт испанца действует до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Гави сыграл в 33-х матчах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
Также не пропустите: Гвардиола поделился ожиданиями перед решающим туром АПЛ. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Барселона" встретилась с агентом Гави: подробности
-
Клопп высказался о финале Лиги чемпионов с "Реалом"
-
"Барселона" не будет выкупать Адама Траоре
-
Гвардиола поделился ожиданиями перед решающим туром АПЛ
-
Суарес попрощался с "Атлетико"
-
Эриксен высказался о своем будущем
-
"Барселона" с марта ведет переговоры с Рафиньей
-
Эрик тен Хаг поделился мнением о Роналду
-
Бензема высказался о "Золотом мяче"
-
"Атлетико" полностью доверяет Симеоне
-
"Реал" закрыл подписание Мбаппе
-
В "Барселоне" недовольны тер Штегеном. Немец может уйти
-
Индзаги высказался о шансах "Интера" на победу в Серии А
-
Анчелотти поделился планами на состав в финале Лиги чемпионов
-
Пиоли прокомментировал победу над "Аталантой" и высказался о возможной победе в Серии А
-
Тен Хаг рассказал о своих планах на ближайшие дни. Тренер переезжает в Манчестер
-
Хави высказался о 2-м месте в Ла Лиге
-
Мбаппе рассказал, что принял решение о своем будущем
-
Главные новости дня: 15 мая
-
"Интер" победил аутсайдера Серии А и остался в чемпионской гонке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14