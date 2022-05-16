"Барселона" встретилась с агентом Гави: подробности

Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен

Сегодня, в понедельника 16 мая, спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани встретился с агентом Гави Иваном де ла Пеньей, на котором обсуждалось будущее 17-летнего полузащитника, сообщает Хелена Кондрис.

По информации источника, каталонский клуб сделает футболисту последнее предложение о продлении контракта.

Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано до 2027 года, а сумма отступных составит 1 миллиард евро.

Напомним, что нынешний контракт испанца действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Гави сыграл в 33-х матчах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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