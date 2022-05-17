"Барселона" вскоре сделает Дембеле финальное предложение

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"Барселона" вскоре сделает Дембеле финальное предложение

Фото: твиттер Дембеле\Автор неизвестен

"Барселона" сохраняет надежду продлить контракт с французским вингером Усманом Дембеле.

Как сообщает журналист Иван Сан-Антонио, решающая встреча с Муссой Сиссоко, агентом игрока, состоится после матча с "Вильярреалом", который будет сыгран в ближайшее воскресенье.

По информации источника, "Барса" представит предложение, с которым Дембеле должен будет решить, остаться ли ему в каталонском клубе или нет.

После первых двух встреч клуб тесно сотрудничал с его агентом, чтобы подготовить предложение, близкое к тому, что предлагают ему другие клубы. Чтобы минимизировать разницу между предложением "Барсы" и конкурентов, были найдены изобретательные формулы.

Это будет ключевая встреча, практически окончательная, из которой, как надеются, можно будет выйти с четким представлением о том, что будет с французом. 

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