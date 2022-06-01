"Барселона" возглавила список европейских клубов-должников

Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен

Каталонская "Барселона" возглавила список европейских клубов, которые имеют наибольшую задолженность. Отчет предоставила авторитетная аудиторская компания Deloitte, сообщает Football Transfers.

По состоянию на конец весны сине-гранатовые накопили задолженность в размере € 1,3 млрд. Из-за таких долгов прошлым летом "Барселоне" не удалось продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

Вторая строчка рейтинга у итальянского "Ювентуса" с суммой в € 900 млн, а замыкает тройку лидеров клуб английской Премьер-лиги – "Тоттенхэм Хотспур" с задолженностью в € 826 млн.

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