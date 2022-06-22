"Барселона" вновь не договорилась с Гави

Фото: твиттер Гави/Автор неизвестен

"Барселона" в очередной раз не сумела договориться о продлении контракта с полузащитником Гави, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист и каталонский клуб собираются провести новую встречу на следующей неделе. Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" предлагает хавбеку контракт с зарплатой в размере девяти миллионов евро в год, а предложение "Барселоны" намного ниже.

В минувшем сезоне 17-летний Гави провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" вышла из борьбы за Рафинью. | https://dailysports.net