"Барселона" вернулась к варианту с воспитанником "Реала"

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"Барселона" вернулась к варианту с воспитанником "Реала"

Фото: твиттер Серхио Регилона/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к испанскому защитнику "Тоттенхэма" Серхио Регилону, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с испанцем на тот случай, если не удастся купить защитника "Челси" Маркоса Алонсо. Стоит отметить, что Регилон является воспитанником "Реала" и мадридцы могут выкупить его за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний Регилон провел за "Тоттенхэм" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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