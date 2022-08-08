"Барселона" ведет переговоры с Месси

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"Барселона" ведет переговоры с Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

"Барселона" надеется летом 2023 года вернуть аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, сообщает твиттер El club de la mitjanit.

По сведениям источника, каталонский клуб уже начал переговоры с окружением футболиста. Контракт Месси с ПСЖ истекает следующим летом, но в соглашении есть опция о возможности продления до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ два матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знает даже мой кот Бадр! ))))))

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