"Барселона" в шаге от подписания защитника "Вильярреала"

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"Барселона" в шаге от подписания защитника "Вильярреала"

Фото: твиттер Хуана Фойта/Автор неизвестен

"Барселона" в шаге от подписания соглашение с защитником "Вильярреала" Хуаном Фойтом.

Как сообщает журналист Херард Ромеро, испанские клубы уже согласовали условия личного контракта 24-летнего игрока. 

Агента игрока уже видели в Барселоне в начале недели.

Теперь же клубам предстоит договориться о компенсации. "Вильярреал" готов отпустить игрока только за 42 миллиона евро.

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