"Барселона" в шаге от подписания защитника "Вильярреала"

Фото: твиттер Хуана Фойта/Автор неизвестен

"Барселона" в шаге от подписания соглашение с защитником "Вильярреала" Хуаном Фойтом.

Как сообщает журналист Херард Ромеро, испанские клубы уже согласовали условия личного контракта 24-летнего игрока.

Агента игрока уже видели в Барселоне в начале недели.

Теперь же клубам предстоит договориться о компенсации. "Вильярреал" готов отпустить игрока только за 42 миллиона евро.

Не пропустите: В "Барселоне" недовольны поведением де Йонга. | https://dailysports.net