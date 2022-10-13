"Барселона" ужаснула статистикой в Лиге чемпионов при Хави

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

"Барселона" смогла выиграть лишь в одном матче Лиги чемпионов под руководством Хави.

Вчера каталонцы сыграли вничью с "Интером" (3:3) в 4-м туре группового этапа.

Всего под руководством испанца каталонцы провели шесть матчей в турнире. На этом отрезке у "Барсы" три поражения, одна ничья и одна победа.

Следующая игра каталонцев в турнире состоится 26 октября – дома против "Баварии".

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