"Барселона" уверенно обыграла "Сельту" в матче Ла Лиги

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"Барселона" уверенно обыграла "Сельту" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Сельту" со счетом 3:1.

Победу каталонскому клубу принесли дубль Пьера-Эмерика Обамеянга и гол Мемфиса Депая. У гостей отличился Яго Аспас.

"Барселона", набрав 72 очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 43 очками осталась на 11-й позиции.

"Барселона" – "Сельта" - 3:1 (2:0)
Голы: Депай, 30 - 1:0, Обамеянг, 41 - 2:0, Обамеянг, 48 - 3:0, Аспас, 50 - 3:1

"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес, Араухо (Лангле, 68), Эрик Гарсия, Альба, Мингеса, де Йонг, Гави, Обамеянг (де Йонг, 84), Депай (Фати, 64), Дембеле, Ферран Торрес (Пуч, 46).

"Сельта": Дитуро, Васкес (Мурильо, 46), Араухо, Айду, Галан, Фонтан, Вейга, Денис Суарес, Мендес, Серви, Бельтран, Аспас, Гальярдо (Тапия, 60).

Удаление: Мурильо (58).

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