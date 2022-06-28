"Барселона" увеличила предложение по Левандовски
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
"Барселона" готова заплатить за форварда "Баварии" Роберта Левандовски не более 50 миллионов евро.
Как сообщает Sky Sport Deutschland, в испанском клубе уверены, что таких средств хватит для осуществления сделки.
В то же время чемпион Германии готов продать 33-летнего поляка, но продолжает повышать ценник на него. В "Баварии" по-прежнему хотят получить за нападающего 60 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах во всех турнирах.
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