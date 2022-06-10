"Барселона" увеличила цену на Френки де Йонга
Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен
"Барселона" увеличила цену на голландского полузащитника Френки де Йонга, сообщает ESPN.
По сведениям источника, каталонский клуб хочет получить за футболиста 100 миллионов евро. При этом каталонцы готовы рассмотреть вариант оплаты в рассрочку.
Ранее издание Marca сообщала, что "Манчестер Юнайтед" предложил за хавбека 60 миллионов евро плюс 20 миллионов евро в качестве бонуса и это предложение устраивает "Барселону".
В минувшем сезоне 25-летний де Йонг провел 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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