"Барселона" устроила яркую церемонию для Дани Алвеса (видео)

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"Барселона" устроила яркую церемонию для Дани Алвеса (видео)

Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен

"Барселона" устроила яркую церемонию прощания с бразильским защитником Дани Алвесом, который перешел в мексиканский "УНАМ Пумас".

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта подарил футболисту ценные сувениры.

39-летний Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 годы, а также с 2021 по 2022 годы. Всего он провел за клуб 405 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 104 результативные передачи.

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