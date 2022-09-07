"Барселона" установила рекорд для женского футбола

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба женской "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе полузащитницы "Манчестер Сити" и сборной Англии Киры Уолш.

Сумма трансфера составила 460 тысяч евро и стала рекордной для женского футбола.

25-летняя Уолш выступала за "Манчестер Сити" 211 матчей и забила девять голов. За сборную Англии сыграла 50 матчей.

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