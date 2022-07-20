"Барселона" установила огромную сумму отступных за Левандовски
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о сумме отступных на польского нападающего Роберта Левандовски, который перешел из "Бавария".
Клаусула футболиста составит 500 миллионов евро. Форвард подпишет с каталонским клубом контракт до лета 2026 года. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.
33-летний Левандовски выступал за "Баварию" с 2014 года. Всего он провел за клуб 375 матчей во всех турнирах, забил 344 гола и отдал 72 результативные передачи.
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