"Барселона" уничтожила чемпиона Чехии. Левандовски сделал хет-трик
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" на своем поле разгромила "Викторию Пльзень".
Победу каталонскому клубу принесли хет-трик Роберта Левандовски, голы Франка Кессье и Феррана Торреса. У гостей отличился Ян Сыкора.
"Барселона" Испания – "Виктория Пльзень" Чехия - 5:1 (3:1)
Голы: Кессье, 13 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Сикора, 44 - 2:1, Левандовски, 45 - 3:1, Левандовски, 67 - 4:1, Торрес, 71 - 5:1
"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто (Пике, 46), Кристенсен, Кунде, Альба, Кессиэ (Торре, 81), де Йонг, Педри (Гави, 75), Левандовски, Дембеле (Депай, 75), Фати (Ферран Торрес, 65).
"Виктория Пльзень": Станек, Гавел, Гейда, Перница, Емелка (Голик, 86), Сикора (Пиларж, 79), Москера (Йирка, 79), Влканова (Чермак, 78), Калвах, Буха, Хоры (Басси, 66).
Не пропустите: "Бавария" уверенно обыграла "Интер". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 сентября
-
Феерии "Барселоны" и "Наполи", позор "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 7 сентября
-
"Барселона" уничтожила чемпиона Чехии. Левандовски сделал хет-трик
-
"Ливерпуль" разгромно проиграл "Наполи"
-
"Бавария" уверенно обыграла "Интер"
-
Стам высказался о ситуации Роналду в "МЮ"
-
Мата перейдет в турецкий топ-клуб
-
Англия теряет основного вратаря перед матчами с Италией и Германией
-
Орье перешел в клуб АПЛ
-
Зе Луиш вместо "Динамо" Киев перешел в турецкий клуб
-
Появились детали разговора между Тухелем и руководством "Челси" про Роналду
-
Гол Ляказетта не спас "Лион" от поражения в матче Лиги 1
-
"Спортинг" одержал крупную победу в Лиге чемпионов
-
"Барселона" установила рекорд для женского футбола
-
"Аякс" разгромил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов
-
В "Атлетико" объяснили, почему Гризманн выходит на поле только после 60-й минуты
-
Теллес назвал причину ухода из "Манчестер Юнайтед"
-
Тухель получит огромную сумму за увольнение из "Челси"
-
"РБ Лейпциг" нашел нового главного тренера
-
Диего Косте все-таки разрешили перейти в клуб АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4