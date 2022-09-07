"Барселона" уничтожила чемпиона Чехии. Левандовски сделал хет-трик

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"Барселона" уничтожила чемпиона Чехии. Левандовски сделал хет-трик

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" на своем поле разгромила "Викторию Пльзень".

Победу каталонскому клубу принесли хет-трик Роберта Левандовски, голы Франка Кессье и Феррана Торреса. У гостей отличился Ян Сыкора.

"Барселона" Испания – "Виктория Пльзень" Чехия - 5:1 (3:1)
Голы: Кессье, 13 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Сикора, 44 - 2:1, Левандовски, 45 - 3:1, Левандовски, 67 - 4:1, Торрес, 71 - 5:1

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто (Пике, 46), Кристенсен, Кунде, Альба, Кессиэ (Торре, 81), де Йонг, Педри (Гави, 75), Левандовски, Дембеле (Депай, 75), Фати (Ферран Торрес, 65).

"Виктория Пльзень": Станек, Гавел, Гейда, Перница, Емелка (Голик, 86), Сикора (Пиларж, 79), Москера (Йирка, 79), Влканова (Чермак, 78), Калвах, Буха, Хоры (Басси, 66). 

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