"Барселона" указала на двери троим звездным футболистам
Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен
"Барселона" планирует серьезную чистку команды зимой.
Как пишет местная пресса, клуб хочет попрощаться с защитниками Жераром Пике и Жорди Альбой, а также полузащитником Френки де Йонгом.
Такие меры нужны для сокращения зарплатной ведомости, если команда не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Интересно, что все трое футболистов не являются игроками стартового состава.
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|Команда
|М
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14