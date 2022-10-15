"Барселона" указала на двери троим звездным футболистам

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"Барселона" указала на двери троим звездным футболистам

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

"Барселона" планирует серьезную чистку команды зимой.

Как пишет местная пресса, клуб хочет попрощаться с защитниками Жераром Пике и Жорди Альбой, а также полузащитником Френки де Йонгом.

Такие меры нужны для сокращения зарплатной ведомости, если команда не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Интересно, что все трое футболистов не являются игроками стартового состава.

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