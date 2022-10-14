"Барселона" сыграет с "Реалом" с необычным логотипом на футболке

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что футболисты команды в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Реала" выйдут на поле с логотипом в честь репера Дрейка.

На футболках "Барсы" будет размещена сова, которая является символом лейбла певца. Данный шаг приурочен к достижению Дрейка, который стал первым в истории артистом, песни которого набрали 50 миллиардов прослушиваний на Spotify, который является генеральным спонсором "Барселоны".

Матч "Реал" - "Барселона" состоится в воскресенье, 16 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.

Напомним, что после 8 туров "Барселона" и "Реал" набрали по 22 очка.

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