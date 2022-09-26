"Барселона" сообщила информацию о травмах де Йонга и Депая

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"Барселона" сообщила информацию о травмах де Йонга и Депая

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте обнародовала информацию о травмах полузащитника Френки де Йонга и нападающего Мемфиса Депая.

Оба футболиста получили повреждения в расположении сборной Нидерландов. У де Йонга диагностировано растяжение полусухожильной мышцы левого бедра, у Депая - травма двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления игроков не разглашаются.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел восемь матчей и забил один гол. На счету 28-летнего Депая один забитый мяч в трех поединках.

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