"Барселона" собирается побороться за победу в Лиге чемпионов

Теги педрибарселона

"Барселона" собирается побороться за победу в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Педри/Автор неизвестен

Хавбек "Барселоны" Педри считает, что его клуб может побороться за победу в Лиге чемпионов в новом сезоне.

"Думаю, мы каждый сезон начинаем с намерением бороться за победу в Лиге чемпионов. Трансферы помогут нам в этом. Мы будем готовы к борьбе за этот трофей. "Барса" – всегда один из главных фаворитов Лиги чемпионов.

Всегда хочется сыграть в класико, мы каждую такую игру ждем с большим энтузиазмом. Здорово подойти к началу сезона в хорошем ритме. Победа в класико поможет нам", – сказал полузащитник.

Не пропустите: Роналду может перейти в "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зинченко провёл первую тренировку в "Арсенале"

Зинченко провёл первую тренировку в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов