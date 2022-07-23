"Барселона" собирается побороться за победу в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Педри/Автор неизвестен

Хавбек "Барселоны" Педри считает, что его клуб может побороться за победу в Лиге чемпионов в новом сезоне.

"Думаю, мы каждый сезон начинаем с намерением бороться за победу в Лиге чемпионов. Трансферы помогут нам в этом. Мы будем готовы к борьбе за этот трофей. "Барса" – всегда один из главных фаворитов Лиги чемпионов.

Всегда хочется сыграть в класико, мы каждую такую игру ждем с большим энтузиазмом. Здорово подойти к началу сезона в хорошем ритме. Победа в класико поможет нам", – сказал полузащитник.

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