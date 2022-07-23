"Барселона" смогла перехватить Кунде у "Челси"

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Барселона" может перехватить защитника Жюля Кунде, которого хочет подписать "Челси".

Как утверждает журналист Жерар Ромеро, утром "Барселона" и "Севилья" уже достигли договоренности о переходе 23-летнего игрока.

Источник пишет, что сделка на 99% закрыта.

Если в ближайшие часы не случится чего-то экстраординарного, Кунде перейдет в каталонский клуб.

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