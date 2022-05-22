"Барселона" сделала предложение по Левандовскому
Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена заполучить польского бомбардира мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского.
Как сообщает каталонский журналист Жерар Ромеро, каталонский клуб уже сделал первое официальное предложение немецкому гранду за нападающего.
По информации источника, "Барса" предложила "Баварии" фиксировано 32 миллиона евро, а также пять миллионов в качестве различных бонусов.
Ответ немецкого клуба на это предложение еще неизвестен.
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
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|7
|Хоффенхайм
|32
|46
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|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
|32
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|11
|Герта
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|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
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|18
|Падерборн
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