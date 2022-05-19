"Барселона" сделала предложение по Кунде

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"Барселона" сделала предложение по Кунде

Фото: твиттер Кунде\Автор неизвестен

"Барселона" не оставляет попыток заполучить французского защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Как сообщает журналист Хави Мигель, каталонский клуб сделал первое предложение севильцам по Кунде, включающее Деста и Лангле + 20 миллионов евро.

По информации источника, планом Б для "Барселоны" является сенегальский защитника Калиду Кулибали из "Наполи".

Журналист Габриэль Санс в свою очередь сообщает, что "Севилье" нравится Дест, но они хотят получить деньги за Кунде, клуб не рассматривают включение в сделку игроков.

По его информации, андалузский клуб готов продать его примерно за 60 миллионов евро. Кунде является главным приоритетом "Барселоны" в обороне.

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