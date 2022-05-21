"Барселона" сделала предложение "Баварии" по трансферу Левандовски

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"Барселона" сделала предложение "Баварии" по трансферу Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Барселона" начала переговоры с "Баварией" по трансферу польского нападающего Роберта Левандовски, сообщает Bild.

По сведениям источника, каталонский клуб предложил за футболиста 32 миллиона евро. "Бавария" пока не дала ответа, но ранее сообщалось, что немцы намерены рассматривать предложения форварду начиная от 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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