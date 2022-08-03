"Барселона" сделала новое предложение по Иньиго Мартинесу

Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен

Защитник "Атлетика" Иньиго Мартинес все ближе к трансферу в "Барселону".

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб предложит за 31-летнего игрока 15 миллионов евро и бонусы.

Несмотря на это, баски хотят выручить за своего лидера минимум 50 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Иньиго провел 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола, получил 9 желтых и 1 красную карточку.

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