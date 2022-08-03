"Барселона" сделала новое предложение по Иньиго Мартинесу
Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен
Защитник "Атлетика" Иньиго Мартинес все ближе к трансферу в "Барселону".
Как пишет Diario Sport, каталонский клуб предложит за 31-летнего игрока 15 миллионов евро и бонусы.
Несмотря на это, баски хотят выручить за своего лидера минимум 50 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023 года.
В прошлом сезоне Иньиго провел 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола, получил 9 желтых и 1 красную карточку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14