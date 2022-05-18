"Барселона" сделала крупное предложение по трансферу Рафиньи: названа сумма
Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен
"Барселона" сделала предложение по трансферу бразильского полузащитника "Лидса" Рафинье Диасу, сообщает UOL.
По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 55 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов. При этом "Барселона" уже согласовала с Рафиньей условия личного контракта.
В нынешнем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 35 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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