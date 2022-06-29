"Барселона" сделал третье предложение по Левандовски

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"Барселона" сделал третье предложение по Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовского/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает переговоры по трансферу польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски и сделал по нему третье предложение, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро и еще пять миллионов в виде бонусов. "Бавария" пока не дала ответа, но ранее сообщалось, что мюнхенцы оценивают игрока в 70 миллионов.

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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