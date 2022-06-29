"Барселона" сделал третье предложение по Левандовски
Фото: твиттер Роберта Левандовского/Автор неизвестен
"Барселона" продолжает переговоры по трансферу польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски и сделал по нему третье предложение, сообщает Bayern & Germany.
По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро и еще пять миллионов в виде бонусов. "Бавария" пока не дала ответа, но ранее сообщалось, что мюнхенцы оценивают игрока в 70 миллионов.
В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|2
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20