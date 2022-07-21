"Барселона" сделает финальное предложение по Кунде: названа сумма

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"Барселона" сделает финальное предложение по Кунде: названа сумма

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Барселона" собирается сделать еще одну попытку купить защитника "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, каталонский клуб готов предложить за футболиста 60 миллионов евро. При этом "Челси" предложил за француза 65 миллионов, но каталонцы надеются, что Кунде решит присоединиться именно к ним.

В прошлом сезоне 23-летний Кунде провел за "Севилью" 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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