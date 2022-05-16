"Барселона" с марта ведет переговоры с Рафиньей

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"Барселона" с марта ведет переговоры с Рафиньей

Фото: твиттер Рафиньи\Автор неизвестен

"Барселона" с марта ведет очень продвинутые переговоры с бразильским вингером "Лидса" Рафиньей и его агентом Деку о личных условиях контракта до июня 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Рафинья очень хочет в "Барселону", это его приоритет, но пока между клубами нет окончательного соглашения.

Отмечается, что английские клубы, такие как "Ньюкасл", рассматривали идею с Рафиньей в последние месяцы, но они знают, что приоритетом игрока сейчас является Каталония.

Сообщается, что с января "Челси" претендовал на Рафинью как на летнюю цель, но санкции заморозили переговоры, и теперь "Барселона" возглавляет гонку.

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