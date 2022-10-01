"Барселона" резко изменила отношение к Депаю

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Барселона" настроена продлить контракт с форвардом Мемфисом Депаем.

Как пишет местная пресса, каталонский клуб готов предложить ему однолетний контракт, если форварда устроят условия.

Текущее соглашение футболиста с "Барселоной" истекает летом 2023 года.

Источник пишет, что наставник клуба Хави и руководство "Барселоны" очень довольны профессионализмом Депая.

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