"Барселона" разгромила "Севилью" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Севилью" со счетом 3:0.
Победу каталонскому клубу принесли голы Рафиньи Диаса, Роберта Левандовски и Эрика Гарсии.
"Барселона", набрав 10 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 1 очком осталась на 17-й позиции.
"Севилья" – "Барселона" - 0:3 (0:2)
Голы: Рафинья, 21 - 0:1, Левандовски, 36 - 0:2, Гарсия, 50 - 0:3
"Севилья": Буну, Монтьель (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акунья, Ракитич, Гудель (Кармона, 46), Жордан (Дилэйни, 46), Иско (Гомес, 70), Ламела, Эн-Несири (Дольберг, 57).
"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Серджи Роберто, 55), Бальде (Альба, 64), Бускетс, Педри (де Йонг, 63), Гави, Левандовски (Фати, 74), Дембеле (Ферран Торрес, 63), Рафинья.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14