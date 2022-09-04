"Барселона" разгромила "Севилью" в матче Ла Лиги

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"Барселона" разгромила "Севилью" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Севилью" со счетом 3:0.

Победу каталонскому клубу принесли голы Рафиньи Диаса, Роберта Левандовски и Эрика Гарсии.

"Барселона", набрав 10 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 1 очком осталась на 17-й позиции.

"Севилья" – "Барселона" - 0:3 (0:2)
Голы: Рафинья, 21 - 0:1, Левандовски, 36 - 0:2, Гарсия, 50 - 0:3

"Севилья": Буну, Монтьель (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акунья, Ракитич, Гудель (Кармона, 46), Жордан (Дилэйни, 46), Иско (Гомес, 70), Ламела, Эн-Несири (Дольберг, 57).

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Серджи Роберто, 55), Бальде (Альба, 64), Бускетс, Педри (де Йонг, 63), Гави, Левандовски (Фати, 74), Дембеле (Ферран Торрес, 63), Рафинья.

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