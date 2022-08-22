"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Реал Сосьедад" со счетом 4:1.
Победу каталонскому клубу принесли дубль Роберта Левандовски, голы Усмана Дембеле и Ансу Фати. У хозяев отличился Александер Исак.
"Реал Сосьедад" – "Барселона" - 1:4 (1:1)
Голы: Левандовски, 1 - 0:1, Исак, 6 - 1:1, Дембеле, 66 - 1:2, Левандовски, 68 - 1:3, Фати, 79 - 1:4
"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо (Горосабель, 78), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Мерино (Каррикабуру, 78), Сильва (Турриентес, 69), Субименди, Кубо (Чо, 69), Исак (Наварро, 69).
"Барселона": тер Штеген, Кристенсен, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде (Рафинья, 64), де Йонг (Серджи Роберто, 85), Педри, Гави (Кессиэ, 85), Левандовски, Дембеле (Альба, 72), Ферран Торрес (Фати, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14