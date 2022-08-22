"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Реал Сосьедад" со счетом 4:1.

Победу каталонскому клубу принесли дубль Роберта Левандовски, голы Усмана Дембеле и Ансу Фати. У хозяев отличился Александер Исак.

"Реал Сосьедад" – "Барселона" - 1:4 (1:1)

Голы: Левандовски, 1 - 0:1, Исак, 6 - 1:1, Дембеле, 66 - 1:2, Левандовски, 68 - 1:3, Фати, 79 - 1:4

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо (Горосабель, 78), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Мерино (Каррикабуру, 78), Сильва (Турриентес, 69), Субименди, Кубо (Чо, 69), Исак (Наварро, 69).

"Барселона": тер Штеген, Кристенсен, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде (Рафинья, 64), де Йонг (Серджи Роберто, 85), Педри, Гави (Кессиэ, 85), Левандовски, Дембеле (Альба, 72), Ферран Торрес (Фати, 64).

Не пропустите: "Атлетико" проиграл "Вильярреалу" в матче Ла Лиги. | https://dailysports.net