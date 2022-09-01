"Барселона" рассталась с Брэйтуэйтом
Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о расставании с датским нападающим Мартином Брэйтуэйтом.
Каталонский клуб договорился с футболистом о досрочном разрыве контракта, который действовал до лета 2024 года.
31-летний Брэйтуэйт выступал за "Барселону" с 2019 года. Всего он провел за клуб 58 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.
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