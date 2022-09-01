"Барселона" рассталась с Брэйтуэйтом

Теги барселонамартин брейтуэйт

"Барселона" рассталась с Брэйтуэйтом

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о расставании с датским нападающим Мартином Брэйтуэйтом.

Каталонский клуб договорился с футболистом о досрочном разрыве контракта, который действовал до лета 2024 года.

31-летний Брэйтуэйт выступал за "Барселону" с 2019 года. Всего он провел за клуб 58 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: "Реал" арендовал воспитанника "Барселоны". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Валенсия" усилилась воспитанником "Барселоны"

"Валенсия" усилилась воспитанником "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов