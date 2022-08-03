"Барселона" рассматривает два варианта по Пьяничу

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" приняло решение о будущем боснийского полузащитника Миралема Пьянича, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист может остаться в каталонском клубе только при условии снижении зарплаты, которая составляет 16 миллионов евро в год до уплаты налогов. Если же клуб решит расстаться с игроком, то на условиях досрочного разрыва контракта.

В минувшем сезоне 32-летний Пьянич выступал на правах аренды за "Бешикташ", провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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