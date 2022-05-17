"Барселона" работает над трансферами двух защитников "Челси"

Фото: твиттер Аспиликуэты\Автор неизвестен

"Барселона" хочет усилить линию обороны в летнее трансферное окно и рассматривает для этого игроков из лондонского "Челси", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуба работает над подписанием испанских защитников "синих" Сеcара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

Отмечается, что Алонсо готов покинуть "Челси", но сделка конкретно с "Барселоной" зависит от финансовой составляющей и окончательной цены.

Сообщается, что Аспиликуэта получил предложение от "Барсы" на 2 года и ждет встречи с новым руководством "Челси", чтобы решить свое будущее.

Напомним, что ранее сообщалось о подписании сине-гранатовыми еще одного защитника лондонцев - Андреаса Кристенсена.

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