"Барселона" пыталась дать взятку чиновнику УЕФА в 2020 году

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"Барселона" пыталась дать взятку чиновнику УЕФА в 2020 году

"Барселона" пыталась подкупить чиновника УЕФА, чтобы таким образом добиться расследования финансовой деятельности "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, представители каталонскому клубу жаловались в УЕФА, что парижане и "горожане" не соблюдали правила финансового фэйр-плей. 

В УЕФА опровергли информацию о переговорах "Барселоны" с чиновником.

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