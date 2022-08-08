"Барселона" - "Пумас" - 6:0 (видеообзор)

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"Барселона" - "Пумас" - 6:0 (видеообзор)

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче за Кубок Жоана Гампера "Барселона" разгромила "Пумас" со счетом 6:0.

Победу каталонскому клубу принесли дубль Педри, голы Роберта Левандовски, Усмана Дембеле, Пьера-Эмерика Обамеянга и Френки де Йонга.

"Барселона" Испания – "Пумас" Мексика – 6:0 (4:0)
Голы: Левандовски, 3 - 1:0, Педри, 5 - 2:0, Дембеле, 10 - 3:0, Педри, 19 - 4:0, Обамеянг, 49 - 5:0, де Йонг, 84 - 6:0

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 61), Бальде (Альба, 46), Гарсия (Пике, 46), Араухо (Кунде, 61), Роберто (Дест, 61), Бускетс (Нико, 46), Гави (Кессье, 46), Педри (де Йонг, 46), Дембеле (Обамеянг, 46), Рафинья (Фати, 46), Левандовски  (Депай, 60).

Видеообзор матча

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