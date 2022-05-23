"Барселона" проиграла "Вильярреалу" в матче Ла Лиги

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"Барселона" проиграла "Вильярреалу" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Вильярреалу" со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Альфонсо Педрасы и Мойсеса Гомеса. 

"Вильярреал", набрав 59 очков, занял седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги и пробился в Лигу Конференций. "Барселона" с 73 очками финишировала на второй позиции.

"Барселона" – "Вильярреал" - 0:2 (0:1)
Голы: Педраса, 41 - 0:1, Мойсес Гомес, 55 - 0:2

"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес, Лангле, Араухо, Альба, Мингеса, Бускетс, де Йонг, Гави (Пуч, 71), Обамеянг (Фати, 57), Траоре (Дембеле, 57), Ферран Торрес (Депай, 71).

"Вильярреал": Рульи, Марио Гаспар (Джексон, 67), Альбиоль, Пау Торрес, Мойсес Гомес, Педраса, Тригерос (Орье, 67), Капу, Парехо, Ло Чельсо, Пако Алькасер (Эступиньян, 67).

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