"Барселона" продвинулась в переговорах о новом контракте с Гави
Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен
"Барселона" продвинулась в переговорах о новом контракте с молодым полузащитником Гави, о чем сообщает AS.
Источник пишет, что в данный момент стороны близки к подписанию соглашения и недавно был проведен новый раунд переговоров.
Сумма отступных за 17-летнего хавбека составит € 1 млрд (ранее было € 50 млн), а полузащитник подпишет контракт на пять лет.
В прошлом сезоне молодой футболист сыграл в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.
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