"Барселона" продвинулась в переговорах о новом контракте с Гави

Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен

"Барселона" продвинулась в переговорах о новом контракте с молодым полузащитником Гави, о чем сообщает AS.

Источник пишет, что в данный момент стороны близки к подписанию соглашения и недавно был проведен новый раунд переговоров.

Сумма отступных за 17-летнего хавбека составит € 1 млрд (ранее было € 50 млн), а полузащитник подпишет контракт на пять лет.

В прошлом сезоне молодой футболист сыграл в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Также не пропустите: Агуэро оценил переход Холанда в "Манчестер Сити". | https://dailysports.net