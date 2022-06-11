"Барселона" продвинулась в переговорах о новом контракте с Гави

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"Барселона" продвинулась в переговорах о новом контракте с Гави

Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен

"Барселона" продвинулась в переговорах о новом контракте с молодым полузащитником Гави, о чем сообщает AS.

Источник пишет, что в данный момент стороны близки к подписанию соглашения и недавно был проведен новый раунд переговоров.

Сумма отступных за 17-летнего хавбека составит € 1 млрд (ранее было € 50 млн), а полузащитник подпишет контракт на пять лет.

В прошлом сезоне молодой футболист сыграл в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. 

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