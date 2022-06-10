"Барселона" продлила Серхи Роберто с огромной суммой отступных

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"Барселона" продлила Серхи Роберто с огромной суммой отступных

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Серхи Роберто

Новое соглашение между футболистом и каталонским клубом будет действовать до лета 2023 года. Сумма отступных в контракте игрока составит 400 миллионов евро. Ради продления контракта Роберто согласился снизить зарплату с 12 до 5 миллионов евро в год до уплаты налогов.

30-летний Роберто является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 316 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 37 результативных передач. 6-кратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка Испании, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.

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