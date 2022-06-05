"Барселона" продаст Жуджлу в бельгийский топ-клуб

Фото: твиттер Феррана Жуджлы/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Ферран Жуджла перейдет в "Брюгге", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, бельгийский клуб заплатит за футболиста шесть миллионов евро. Эта сумма может вырасти за счет бонусов. Ожидается, что трансфер состоится в ближайшие дни.

В минувшем сезоне 23-летний Жуджла провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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