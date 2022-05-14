"Барселона" приняла решение по Депаю
Фото: твиттер Депая\Автор неизвестен
Руководство "Барселоны" приняло решение оставить в команде голландского форварда Мемфиса Депая, сообщает издание Todofichajes.
По информации источника, каталонский клуб намерен продлить с игроком сборной Нидерландов соглашение до лета 2025 года и уже сделали ему соответствующее предложение.
Отмечается, что Депай также заинтересован в продлении контракта и скорее всего примет это предложение.
Напомним, что нынешнее соглашение голландца рассчитано до конца следующего сезона.
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|Валенсия
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|20
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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