"Барселона" приняла решение по Депаю

Фото: твиттер Депая\Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" приняло решение оставить в команде голландского форварда Мемфиса Депая, сообщает издание Todofichajes.

По информации источника, каталонский клуб намерен продлить с игроком сборной Нидерландов соглашение до лета 2025 года и уже сделали ему соответствующее предложение.

Отмечается, что Депай также заинтересован в продлении контракта и скорее всего примет это предложение.

Напомним, что нынешнее соглашение голландца рассчитано до конца следующего сезона.

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