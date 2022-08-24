"Барселона" представила новую символичную форму

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"Барселона" представила новую символичную форму

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" представила третью форму на сезон-2022/23.

Форма выполнена светло-сером цвете, а по середине футболки изображен красно-синий крест. Он вдохновлен Крестом Сант-Жорди – премией, которой награждаются лица, внесшие большой вклад в развитие каталанского языка и каталонской культуры.

В новой форме каталонцы сыграют в товарищеском матче против "Манчестер Сити".

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