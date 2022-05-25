"Барселона" предложит специальный контракт Дани Алвесу

Фото: твиттер Алвеса\Автор неизвестен

Бразильский защитник Дани Алвес может остаться в "Барселоне".

Как сообщает Ферран Корреас, каталонский клуб должен предложить Дани Алвесу специальный контракт. Новый контракт между двумя сторонами может быть заключен на 6 месяцев, до окончания Чемпионата мира, с возможностью продления до конца сезона в зависимости от результатов бразильца.

По информации источника, клуб даже рассматривал возможность предложить игроку присоединиться к структуре "Барсы", когда истечет срок его контракта, но, похоже, Алвес хочет продолжить играть еще несколько лет.

Хави считает, что продление Алвеса - это хорошо. Он доволен тем, какой вклад внес бразилец в команду как на поле, так и вне его с момента своего возвращения в зимнее трансферное окно.

Также не пропустите: "Тоттенхэм" получит дополнительное финансирование благодаря выходу в ЛЧ. | https://dailysports.net