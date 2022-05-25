"Барселона" предложит специальный контракт Дани Алвесу

Теги барселонадани алвес

"Барселона" предложит специальный контракт Дани Алвесу

Фото: твиттер Алвеса\Автор неизвестен

Бразильский защитник Дани Алвес может остаться в "Барселоне".

Как сообщает Ферран Корреас, каталонский клуб должен предложить Дани Алвесу специальный контракт. Новый контракт между двумя сторонами может быть заключен на 6 месяцев, до окончания Чемпионата мира, с возможностью продления до конца сезона в зависимости от результатов бразильца.

По информации источника, клуб даже рассматривал возможность предложить игроку присоединиться к структуре "Барсы", когда истечет срок его контракта, но, похоже, Алвес хочет продолжить играть еще несколько лет.

Хави считает, что продление Алвеса - это хорошо. Он доволен тем, какой вклад внес бразилец в команду как на поле, так и вне его с момента своего возвращения в зимнее трансферное окно.

Также не пропустите: "Тоттенхэм" получит дополнительное финансирование благодаря выходу в ЛЧ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" получит огромные деньги на трансферы

"Челси" получит огромные деньги на трансферы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов