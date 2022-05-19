"Барселона" предложила "Валенсии" трех игроков
Фото: твиттер Рики Пуча/Автор неизвестен
"Барселона" намерена продать в "Валенсию" трех футболистов с целью увеличения трансферного бюджета, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб предложил валенсийцам защитника Сержиньо Деста, полузащитника Рики Пуча и нападающего Мартина Брейтуэйта.
В нынешнем сезоне 21-летний Дест провел 31 матч и отдал три результативные передачи. 22-летний Пуч забил один гол в 17 поединках. На счету 30-летнего Брейтуэйта два забитых мяча и одну голевую передачу в пяти поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14