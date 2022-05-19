"Барселона" предложила "Валенсии" трех игроков

Фото: твиттер Рики Пуча/Автор неизвестен

"Барселона" намерена продать в "Валенсию" трех футболистов с целью увеличения трансферного бюджета, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб предложил валенсийцам защитника Сержиньо Деста, полузащитника Рики Пуча и нападающего Мартина Брейтуэйта.

В нынешнем сезоне 21-летний Дест провел 31 матч и отдал три результативные передачи. 22-летний Пуч забил один гол в 17 поединках. На счету 30-летнего Брейтуэйта два забитых мяча и одну голевую передачу в пяти поединках.

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